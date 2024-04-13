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Нова війна. Іран напав на Ізраїль та атакував його БпЛА

Події 23:50   13.04.2024
Оксана Якушко
Нова війна. Іран напав на Ізраїль та атакував його БпЛА

Якийсь час тому Іран запустив БпЛА зі своєї території у бік Ізраїлю, повідомляє ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ перебуває у стані підвищеної бойової готовності та постійно стежить за оперативною обстановкою. Система повітряної оборони ЦАХАЛу перебуває у стані підвищеної бойової готовності разом із винищувачами ВПС Ізраїлю та кораблями ВМС Ізраїлю, які виконують оборонне завдання у повітряному та військово-морському просторі Ізраїлю. ЦАХАЛ контролює всі цілі», – йдеться у офіційному повідомленні армії Ізраїлю.

Ймовірно, Іран використає тактику РФ при нападі на Ізраїль – за дронами підуть балістичні ракети.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 23:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якийсь час тому Іран запустив БпЛА зі своєї території у бік Ізраїлю, повідомляє ЦАХАЛ.".