Нова війна. Іран напав на Ізраїль та атакував його БпЛА
Якийсь час тому Іран запустив БпЛА зі своєї території у бік Ізраїлю, повідомляє ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ перебуває у стані підвищеної бойової готовності та постійно стежить за оперативною обстановкою. Система повітряної оборони ЦАХАЛу перебуває у стані підвищеної бойової готовності разом із винищувачами ВПС Ізраїлю та кораблями ВМС Ізраїлю, які виконують оборонне завдання у повітряному та військово-морському просторі Ізраїлю. ЦАХАЛ контролює всі цілі», – йдеться у офіційному повідомленні армії Ізраїлю.
Ймовірно, Іран використає тактику РФ при нападі на Ізраїль – за дронами підуть балістичні ракети.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: БПЛА, війна, Израиль, Иран, нападение;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 23:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якийсь час тому Іран запустив БпЛА зі своєї території у бік Ізраїлю, повідомляє ЦАХАЛ.".