Нова війна. Іран напав на Ізраїль та атакував його БпЛА

Якийсь час тому Іран запустив БпЛА зі своєї території у бік Ізраїлю, повідомляє ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ перебуває у стані підвищеної бойової готовності та постійно стежить за оперативною обстановкою. Система повітряної оборони ЦАХАЛу перебуває у стані підвищеної бойової готовності разом із винищувачами ВПС Ізраїлю та кораблями ВМС Ізраїлю, які виконують оборонне завдання у повітряному та військово-морському просторі Ізраїлю. ЦАХАЛ контролює всі цілі», – йдеться у офіційному повідомленні армії Ізраїлю.

Ймовірно, Іран використає тактику РФ при нападі на Ізраїль – за дронами підуть балістичні ракети.