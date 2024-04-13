Новая война. Иран напал на Израиль и атаковал его БпЛА
Фото: соцсети
Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля, сообщает ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой. Система воздушной обороны ЦАХАЛа находится в состоянии повышенной боевой готовности вместе с истребителями ВВС Израиля и кораблями ВМС Израиля, которые выполняют оборонительную задачу в воздушном и военно-морском пространстве Израиля. ЦАХАЛ контролирует все цели», — говорится в официальном сообщении армии Израиля.
Предположительно, Иран использует тактику РФ при нападении на Израиль – вслед за дронами последуют баллистические ракеты.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: БПЛА, война, Израиль, Иран, нападение;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 23:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля, сообщает ЦАХАЛ.".