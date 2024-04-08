Китай дает РФ спутниковые снимки для атак по Украине – Bloomberg

США предупреждают союзников, что Китай усилил поддержку России, в том числе предоставляет ей данные геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в ее войне против Украины, сообщает Bloomberg.

На фоне признаков продолжающейся военной интеграции между двумя странами Китай поставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков. Поддержка Китая также включает в себя оптику, топливо для ракет и расширение космического сотрудничества.

Президент Джо Байден выразил обеспокоенность Си Цзиньпину во время разговора на этой неделе по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы, включая станки, оптику, нитроцеллюлозу, микроэлектронику и турбореактивные двигатели, сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило.

Пекин позиционирует себя нейтральным государством на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, однако он установил глубокий союз с Москвой в рамках того, что Си и Владимир Путин назвали дружбой «без ограничений».

В 2023 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных $240 миллиардов. Китай стал поставщиком всего: от одежды до машин. В то же время Россия увеличила экспорт угля и нефти в Китай.

Китай и Гонконг также стали для Москвы ключевыми воротами для доступа к технологиям, включая чипы и интегральные схемы, используемые в оружии или необходимые для его создания.

В прошлом году администрация Байдена также наложила санкции на китайскую компанию за предоставление спутниковых изображений российской технологической фирме, которая, в свою очередь, затем предоставила их группе наемников Вагнера.

Пекин также еще не сообщил, примет ли он участие в саммите, который Украина организует, на основе которых будет строиться будущее мирное урегулирование с Россией.

Поддержка Китаем России в последние месяцы усилилась. Госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе проинформировал европейских союзников о масштабах поддержки Китая, а также о необходимости сделать больше для ее сокращения.

США и их союзники хотят донести до Пекина свои опасения и пресечь поддержку Китаем российской оборонной промышленности.

Министр финансов Джанет Йеллен также предупредила на этой неделе о «значительных последствиях», если обнаружат, что компании, в том числе китайские, оказывают материальную поддержку войне России против Украины и ее военно-промышленной базы.

Беспокойство возникает на фоне того, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерии, а ее союзники терпят неудачу в попытках пополнить запасы Киева. Тем временем Россия смогла увеличить производство вооружений, продолжает импортировать ключевые компоненты через сеть третьих стран и получает снаряды и другое вооружение от таких стран, как Северная Корея и Иран.