Китай дає РФ супутникові знімки для атак по Україні – Bloomberg

США попереджають союзників, що Китай посилив підтримку Росії, зокрема надає їй дані геопросторової розвідки, щоб допомогти Москві у її війні проти України, повідомляє Bloomberg.

На тлі ознак військової інтеграції між двома країнами Китай поставив Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. Підтримка Китаю також включає оптику, паливо для ракет і розширення космічного співробітництва.

Президент Джо Байден висловив стурбованість Сі Цзіньпіну під час розмови на цьому тижні щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази, включаючи верстати, оптику, нітроцелюлозу, мікроелектроніку та турбореактивні двигуни, повідомила офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Уотсон.

Міністерство закордонних справ Китаю не одразу відповіло.

Пекін позиціонує себе нейтральною державою на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте він установив глибокий союз із Москвою в рамках того, що Сі та Володимир Путін назвали дружбою «без обмежень».

2023 року товарообіг між двома країнами досяг рекордних $240 мільярдів. Китай став постачальником всього від одягу до машин. Водночас Росія збільшила експорт вугілля та нафти до Китаю.

Китай та Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до технологій, включаючи чіпи та інтегральні схеми, що використовують у зброї або необхідні для її створення.

Минулого року адміністрація Байдена також наклала санкції на китайську компанію за надання супутникових зображень російській технологічній фірмі, яка, своєю чергою, надала їх групі найманців Вагнера.

Пекін також ще не повідомив, чи візьме він участь у саміті, який Україна організує, на основі яких будуватиметься майбутнє мирне врегулювання з Росією.

Підтримка Китаєм Росії за останні місяці посилилася. Держсекретар Ентоні Блінкен цього тижня проінформував європейських союзників про масштаби підтримки Китаю, а також необхідність зробити більше для її скорочення.

США та їхні союзники хочуть донести до Пекіна свої побоювання та припинити підтримку Китаєм російської оборонної промисловості.

Міністр фінансів Джанет Йеллен також попередила цього тижня про «значні наслідки», якщо виявлять, що компанії, зокрема китайські, надають матеріальну підтримку війні Росії проти України та її військово-промислової бази.

Занепокоєння виникає на тлі того, що Україна стикається з критичною нестачею артилерії, а її союзники зазнають невдачі у спробах поповнити запаси Києва. Тим часом Росія спромоглася збільшити виробництво озброєнь, продовжує імпортувати ключові компоненти через мережу третіх країн і отримує снаряди та інше озброєння від таких країн, як Північна Корея та Іран.