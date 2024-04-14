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Харьков под ударом «шахедов» — Терехов

Происшествия 00:15   14.04.2024
Оксана Якушко
Харьков под ударом «шахедов» — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские БпЛА. 

«Харьков в небезопасной зоне. Город под ударом «шахедов», — предупредил Терехов.

Раннее Нацполиция и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредили об угрозе ударов российских БпЛА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 00:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские БпЛА. ".