Харьков под ударом «шахедов» — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские БпЛА.
«Харьков в небезопасной зоне. Город под ударом «шахедов», — предупредил Терехов.
Раннее Нацполиция и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредили об угрозе ударов российских БпЛА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, БПЛА, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 00:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские БпЛА. ".