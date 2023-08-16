Live
  • Ср 16.08.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🔴

План восстановления Харькова будет не по Фостеру, а «по старому шаблону» – ХАЦ

Общество 14:33   16.08.2023
Оксана Якушко
План восстановления Харькова будет не по Фостеру, а «по старому шаблону» – ХАЦ

Сотрудничество над проектом восстановления Харькова с участием Нормана Фостера и изменениями в генплане города прекратили еще зимой, говорят работавшие над ним архитекторы. Для сравнения: в Николаеве кипит работа – и там уже сделали приложение к обновленному генплану, пишет ХАЦ.

В апреле 2022 года Харьков и Николаев стали «пилотными» городами, избранными для восстановления в рамках международного проекта под эгидой Европейской экономической комиссии ООН.

Харьковский мэр Игорь Терехов, выступая онлайн на форуме мэров под эгидой ООН, предложил известному британскому архитектору Норману Фостеру работать над восстановлением Харькова. Тот согласился.
К работе присоединился фонд Фостера с офисом в Мадриде. Вскоре для сотрудничества с ним горсовет сформировал рабочую группу харьковских архитекторов и не только. Возглавил ее Дмитрий Фоменко, руководитель архитектурного бюро «Арте», которое, в частности, разрабатывало дизайн ресторана в саду имени Шевченко и дома в Лесопарке, заказчиками которого являются близкие родственники Терехова.

В рабочую группу от Харькова также вошли Максим Розенфельд, Юрий Спасов, Ольга Клейтман, Владимир Новгородов, Сергей Ильченко, Александр Струлев, Константин Критский и Виктор Зайденберг.

14 декабря харьковские архитекторы дали первую пресс-конференцию. Максим Розенфельд озвучил концепцию Харькова как «города-фронтира». Впоследствии в фонде Фостера обнародовали информацию о пяти пилотных проектах (наследие, реки, промышленность, жилье и научный квартал), на основе которых будут разрабатываться обновленный генплан.

2 февраля, накануне встречи Терехова с представителями СМИ, в интернете появились «Стартовые положения новой стратегии развития Харькова как необходимая часть Генплана». В харьковской рабочей группе архитекторов заверили, что это не финальная редакция. Сегодня руководитель группы Дмитрий Фоменко называет этот документ итогом работы с фондом Фостера.

В апреле 2023 года департамент градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета объявил тендер на проведение градостроительного мониторинга на 3,7 млн. грн. По тендерной документации цель — «обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план Харькова и обновление данных градостроительного кадастра».

Выиграло тендер КП «Харьковский архитектурно-проектный центр». Возглавляет его Елена Головачева, ранее работавшая у главного архитектора города Татьяны Поливановой и «прошедшая школу Поливановой».

Архитектор, участница харьковской рабочей группы Ольга Клейтман утверждает, что сотрудничество над проектом прекратили еще зимой, а работа «может где-то и происходит, но кулуарно».

“Эта группа не собирается, в то время как, например, в Николаеве кипит работа – они уже сделали приложение к генплану, – рассказывает Клейтман. – Дмитрий [Фоменко] подчеркнул, что закрывает этот проект и начинает новый”.

Дмитрий Фоменко признает, что это не тот результат, на который надеялись архитекторы, а их наработки победитель тендера игнорирует и идет по старому шаблону.

Читайте также: Терехов спрогнозировал, сколько жителей будет в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)
В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)
16.08.2023, 08:57
«Даже нельзя описать»: Сырский показал, как воюет пехота под Купянском (видео)
«Даже нельзя описать»: Сырский показал, как воюет пехота под Купянском (видео)
16.08.2023, 11:17
Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить
Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить
16.08.2023, 12:11
Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»
Синегубов подтвердил атаку «Шахедов» по Харьковщине: ночью был «прилет»
16.08.2023, 08:35
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
15.08.2023, 08:58
Автоматы, патроны и гранаты: в Харькове поймали торговца оружием (фото)
Автоматы, патроны и гранаты: в Харькове поймали торговца оружием (фото)
16.08.2023, 14:53

Новости по теме:

14:33
План восстановления Харькова будет не по Фостеру, а «по старому шаблону» – ХАЦ
14:17
В Харькове бесправный водитель предлагал копам 200 долларов взятки
12:11
Терехов зовет харьковчан на встречу: что планирует обсудить
23:08
«Око Саурона» уничтожили на Харьковском направлении (видео)
22:09
Кому не следует есть арбузы и как не отравиться — советы харьковчанам

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «План восстановления Харькова будет не по Фостеру, а «по старому шаблону» – ХАЦ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 14:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудничество над проектом восстановления Харькова с участием Нормана Фостера и изменениями в генплане города прекратили еще зимой, говорят работавшие над ним архитекторы. Для сравнения: в Николаеве кипит работа – и там уже сделали приложение к генплану, пишет ХАЦ.".