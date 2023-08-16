План восстановления Харькова будет не по Фостеру, а «по старому шаблону» – ХАЦ

Сотрудничество над проектом восстановления Харькова с участием Нормана Фостера и изменениями в генплане города прекратили еще зимой, говорят работавшие над ним архитекторы. Для сравнения: в Николаеве кипит работа – и там уже сделали приложение к обновленному генплану, пишет ХАЦ.

В апреле 2022 года Харьков и Николаев стали «пилотными» городами, избранными для восстановления в рамках международного проекта под эгидой Европейской экономической комиссии ООН.

Харьковский мэр Игорь Терехов, выступая онлайн на форуме мэров под эгидой ООН, предложил известному британскому архитектору Норману Фостеру работать над восстановлением Харькова. Тот согласился.

К работе присоединился фонд Фостера с офисом в Мадриде. Вскоре для сотрудничества с ним горсовет сформировал рабочую группу харьковских архитекторов и не только. Возглавил ее Дмитрий Фоменко, руководитель архитектурного бюро «Арте», которое, в частности, разрабатывало дизайн ресторана в саду имени Шевченко и дома в Лесопарке, заказчиками которого являются близкие родственники Терехова.

В рабочую группу от Харькова также вошли Максим Розенфельд, Юрий Спасов, Ольга Клейтман, Владимир Новгородов, Сергей Ильченко, Александр Струлев, Константин Критский и Виктор Зайденберг.

14 декабря харьковские архитекторы дали первую пресс-конференцию. Максим Розенфельд озвучил концепцию Харькова как «города-фронтира». Впоследствии в фонде Фостера обнародовали информацию о пяти пилотных проектах (наследие, реки, промышленность, жилье и научный квартал), на основе которых будут разрабатываться обновленный генплан.

2 февраля, накануне встречи Терехова с представителями СМИ, в интернете появились «Стартовые положения новой стратегии развития Харькова как необходимая часть Генплана». В харьковской рабочей группе архитекторов заверили, что это не финальная редакция. Сегодня руководитель группы Дмитрий Фоменко называет этот документ итогом работы с фондом Фостера.

В апреле 2023 года департамент градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета объявил тендер на проведение градостроительного мониторинга на 3,7 млн. грн. По тендерной документации цель — «обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план Харькова и обновление данных градостроительного кадастра».

Выиграло тендер КП «Харьковский архитектурно-проектный центр». Возглавляет его Елена Головачева, ранее работавшая у главного архитектора города Татьяны Поливановой и «прошедшая школу Поливановой».

Архитектор, участница харьковской рабочей группы Ольга Клейтман утверждает, что сотрудничество над проектом прекратили еще зимой, а работа «может где-то и происходит, но кулуарно».

“Эта группа не собирается, в то время как, например, в Николаеве кипит работа – они уже сделали приложение к генплану, – рассказывает Клейтман. – Дмитрий [Фоменко] подчеркнул, что закрывает этот проект и начинает новый”.

Дмитрий Фоменко признает, что это не тот результат, на который надеялись архитекторы, а их наработки победитель тендера игнорирует и идет по старому шаблону.