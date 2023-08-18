На вулиці Сумській у Харкові замінили водовід
Бригади комплексу «Харківводопостачання» завершили перекладання технічно зношеної ділянки магістралі на вул. Сумській.
Про це сьогодні, 18 серпня, повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.
«Чавунний трубопровід діаметром 200 мм був прокладений ще до початку Другої світової війни, а тому вичерпав свій технічний ресурс. Оскільки магістраль також неодноразово потрапляла під обстріли, керівництво підприємства вирішило замінити ділянку трубопроводу довжиною 560 м», – наголосив Микола Завада.
За його словами, під час робіт комунальники також встановили 15 засувок, шість пожежних гідрантів, збудували 12 оглядових колодязів та замінили п’ять вводів у будинки. Все це в комплексі дозволило суттєво підвищити якість водопостачання.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 14:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади комплексу «Харківводопостачання» завершили перекладання технічно зношеної ділянки магістралі на вул. Сумській.".