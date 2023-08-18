На вулиці Сумській у Харкові замінили водовід

Бригади комплексу «Харківводопостачання» завершили перекладання технічно зношеної ділянки магістралі на вул. Сумській.

Про це сьогодні, 18 серпня, повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.

«Чавунний трубопровід діаметром 200 мм був прокладений ще до початку Другої світової війни, а тому вичерпав свій технічний ресурс. Оскільки магістраль також неодноразово потрапляла під обстріли, керівництво підприємства вирішило замінити ділянку трубопроводу довжиною 560 м», – наголосив Микола Завада.

За його словами, під час робіт комунальники також встановили 15 засувок, шість пожежних гідрантів, збудували 12 оглядових колодязів та замінили п’ять вводів у будинки. Все це в комплексі дозволило суттєво підвищити якість водопостачання.