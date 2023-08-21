У Харкові замінили 14 кілометрів внутрішньобудинкових систем водовідведення

Як повідомив сьогодні, 21 серпня, начальник управління Валерій Харлан, бригади охопили технічними оглядами понад 5,5 тис. із 6,2 тис. будинків.

«Крім проведення заміни мереж водопостачання, у всіх будинках також перевірили трубопроводи водовідведення та зливових систем. Оновлення технічно зношених каналізаційних мереж уже проведено в 309 будинках. Капітальне прочищення забезпечить надійність експлуатації систем у зимовий період та знизить аварійність», – зазначив Валерій Харлан.

За його словами, на постійному контролі знаходяться заявки на підключення послуг у відновлених будинках, які плануються до заселення, а також створення комфортних умов перебування харків’ян в укриттях. Такі звернення виконують оперативно і в першу чергу.