У Харкові замінили 14 кілометрів внутрішньобудинкових систем водовідведення
Ремонтні бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку року замінили 14 км комунікацій у рамках підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду.
Як повідомив сьогодні, 21 серпня, начальник управління Валерій Харлан, бригади охопили технічними оглядами понад 5,5 тис. із 6,2 тис. будинків.
«Крім проведення заміни мереж водопостачання, у всіх будинках також перевірили трубопроводи водовідведення та зливових систем. Оновлення технічно зношених каналізаційних мереж уже проведено в 309 будинках. Капітальне прочищення забезпечить надійність експлуатації систем у зимовий період та знизить аварійність», – зазначив Валерій Харлан.
За його словами, на постійному контролі знаходяться заявки на підключення послуг у відновлених будинках, які плануються до заселення, а також створення комфортних умов перебування харків’ян в укриттях. Такі звернення виконують оперативно і в першу чергу.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 16:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку року замінили 14 км комунікацій у рамках підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду.".