Чехия поможет в восстановлении больниц на Северной Салтовке — Терехов
Чехия согласилась передать Харькову медицинское оборудование и обустроить первичное звено медпомощи на Северной Салтовке, сообщил мэр Игорь Терехов по итогам сегодняшних встреч с иностранными партнерами.
Замминистра иностранных дел по экономическим отношениям Чехии Марек Свобода отметил, что будет рассмотрена возможность оказания помощи в восстановлении разрушенных больниц, в частности, на Северной Салтовке, пишет пресс-служба горсовета.
«Мы видим, что город имеет много потребностей, и готовы помочь. Сейчас мы хотим сосредоточиться на поддержке медицинской сферы, потому что это очень важно для людей. Но это не значит, что мы будем делать только это. У нас есть ряд проектов, в рамках которых мы можем предоставить Харькову помощь в восстановлении», — отметил Свобода.
«Социальная инфраструктура и жилье — приоритет, учитывая, что более 150 тысяч жителей города остались без крыши над головой. Наиболее пострадавший район — Северная Салтовка. Чтобы его восстановить, нам нужны большие материальные и человеческие ресурсы», — подчеркнул Терехов.
В Telegram мэр добавил, что также сегодня встречался с представителями Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Его заверили, что и в дальнейшем будут продолжать помогать харьковчанам в остеклении разбитых окон в наиболее разрушенных районах, а также возьмут на себя внутренние ремонты нескольких поврежденных домов.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 20:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чехия согласилась передать Харькову медицинское оборудование и обустроить первичное звено медпомощи на Северной Салтовке, сообщил мэр Игорь Терехов по итогам сегодняшних встреч с иностранными партнерами.".