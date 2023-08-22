Чехія допоможе у відновленні лікарень на Північній Салтівці – Терехов

Чехія погодилася передати Харкову медичне обладнання та облаштувати первинну ланку медичної допомоги на Північній Салтівці, повідомив мер Ігор Терехов за підсумками сьогоднішніх зустрічей з іноземними партнерами.

Заступник міністра закордонних справ з економічних відносин Чехії Марек Свобода зазначив, що буде розглянута можливість надання допомоги у відновленні зруйнованих лікарень, зокрема на Північній Салтівці, пише пресслужба міськради.

«Ми бачимо, що місто має багато потреб, і готові допомогти. Зараз ми хочемо зосередитися на підтримці медичної сфери, бо це дуже важливо для людей. Але це не означає, що ми робитимемо тільки це. У нас є низка проєктів, у межах яких ми можемо надати Харкову допомогу у відновленні», – зазначив Марек Свобода.

«Соціальна інфраструктура та житло – пріоритет, враховуючи, що понад 150 тисяч мешканців міста залишилися без даху над головою. Найбільш постраждалий район – Північна Салтівка. Щоб його відновити, нам потрібні великі матеріальні та людські ресурси», – наголосив Терехов.

У телеграмі мер додав, що також сьогодні зустрічався із представниками Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Його запевнили, що й надалі продовжуватимуть допомагати харків’янам у склінні розбитих вікон у найбільш зруйнованих районах, а також візьмуть на себе внутрішні ремонти кількох пошкоджених будинків.