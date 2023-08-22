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Чехія допоможе у відновленні лікарень на Північній Салтівці – Терехов

Світ 20:10   22.08.2023
Олена Нагорна
Чехія допоможе у відновленні лікарень на Північній Салтівці – Терехов

Чехія погодилася передати Харкову медичне обладнання та облаштувати первинну ланку медичної допомоги на Північній Салтівці, повідомив мер Ігор Терехов за підсумками сьогоднішніх зустрічей з іноземними партнерами.

Заступник міністра закордонних справ з економічних відносин Чехії Марек Свобода зазначив, що буде розглянута можливість надання допомоги у відновленні зруйнованих лікарень, зокрема на Північній Салтівці, пише пресслужба міськради.

«Ми бачимо, що місто має багато потреб, і готові допомогти. Зараз ми хочемо зосередитися на підтримці медичної сфери, бо це дуже важливо для людей. Але це не означає, що ми робитимемо тільки це. У нас є низка проєктів, у межах яких ми можемо надати Харкову допомогу у відновленні», – зазначив Марек Свобода.

«Соціальна інфраструктура та житло – пріоритет, враховуючи, що понад 150 тисяч мешканців міста залишилися без даху над головою. Найбільш постраждалий район – Північна Салтівка. Щоб його відновити, нам потрібні великі матеріальні та людські ресурси», – наголосив Терехов.

У телеграмі мер додав, що також сьогодні зустрічався із представниками Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Його запевнили, що й надалі продовжуватимуть допомагати харків’янам у склінні розбитих вікон у найбільш зруйнованих районах, а також візьмуть на себе внутрішні ремонти кількох пошкоджених будинків.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 20:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чехія погодилася передати Харкову медичне обладнання та облаштувати первинну ланку медичної допомоги на Північній Салтівці, повідомив мер Ігор Терехов за підсумками сьогоднішніх зустрічей з іноземними партнерами.".