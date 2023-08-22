ВСУ «ослепили» россиян на участке фронта на Лимано-Купянском направлении

О ситуации на Лимано-Купянском направлении в течение минувших суток рассказал в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Военные РФ, по его словам, 541 раз обстреляли позиции украинских защитников и нанесли 14 авиаударов.

«Потери оккупантов на этом направлении составили 78 человек. Уничтожен танк, БМП-3, которой очень гордится российский оборонпром, две БМ-21, миномет 120 калибра и также очень интересно, что уничтожили наши защитники станцию «Муром-М». Это станция видеонаблюдения, которая позволяет следить за ходом боевых действий в реальном времени на поле боя. Фактически наши силы обороны «ослепили» противника на этом участке фронта», — рассказал Евлаш.

Накануне Евлаш сообщил, что на Купянском направлении противник удерживает более 45 тысяч военных, 500 танков и столько же боевых бронированных машин, 300 артиллерийских систем и почти 150 РСЗО.