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ВСУ «ослепили» россиян на участке фронта на Лимано-Купянском направлении

Общество 19:44   22.08.2023
Елена Нагорная
ВСУ «ослепили» россиян на участке фронта на Лимано-Купянском направлении

О ситуации на Лимано-Купянском направлении в течение минувших суток рассказал в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Военные РФ, по его словам, 541 раз обстреляли позиции украинских защитников и нанесли 14 авиаударов.

«Потери оккупантов на этом направлении составили 78 человек. Уничтожен танк, БМП-3, которой очень гордится российский оборонпром, две БМ-21, миномет 120 калибра и также очень интересно, что уничтожили наши защитники станцию «Муром-М». Это станция видеонаблюдения, которая позволяет следить за ходом боевых действий в реальном времени на поле боя. Фактически наши силы обороны «ослепили» противника на этом участке фронта», — рассказал Евлаш.

Накануне Евлаш сообщил, что на Купянском направлении противник удерживает более 45 тысяч военных, 500 танков и столько же боевых бронированных машин, 300 артиллерийских систем и почти 150 РСЗО.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 19:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Лимано-Купянском направлении в течение минувших суток рассказал в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".