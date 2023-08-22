ЗСУ “осліпили” росіян на ділянці фронту на Лимано-Куп’янському напрямку

Про ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямку протягом минулої доби розповів в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Військові РФ, за його словами, 541 раз обстріляли позиції українських захисників та завдали 14 авіаударів.

“Втрати окупантів на цьому напрямку склали 78 осіб. Знищено танк, БМП-3, якою дуже пишається російський оборонпром, дві БМ-21, міномет 120 калібру і також дуже цікаво, що знищили наші захисники станцію «Муром-М». Це станція відеоспостереження, яка дозволяє слідкувати за перебігом бойових дій у реальному часі на полі бою. Фактично наші сили оборони “осліпили” супротивника на цій ділянці фронту”, – розповів Євлаш.

Напередодні Євлаш повідомив, що на Куп’янському напрямку супротивник утримує понад 45 тисяч військових, 500 танків та стільки ж бойових броньованих машин, 300 артилерійських систем та майже 150 РСЗВ.