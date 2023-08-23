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О вражеском беспилотнике над Харьковом предупреждают Воздушные силы

Общество 19:42   23.08.2023
Елена Нагорная
О вражеском беспилотнике над Харьковом предупреждают Воздушные силы

Российский беспилотник неустановленного типа зафиксирован над Харьковом, предупреждает командование Воздушных сил ВСУ.

«Вероятна работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» — призывают в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 19:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский беспилотник неустановленного типа зафиксирован над Харьковом, предупреждает командование Воздушных сил ВСУ.".