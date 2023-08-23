О вражеском беспилотнике над Харьковом предупреждают Воздушные силы
Российский беспилотник неустановленного типа зафиксирован над Харьковом, предупреждает командование Воздушных сил ВСУ.
«Вероятна работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» — призывают в публикации.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский беспилотник неустановленного типа зафиксирован над Харьковом, предупреждает командование Воздушных сил ВСУ.".