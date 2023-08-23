Про ворожий безпілотник над Харковом попереджають Повітряні сили
Російський безпілотник невстановленого типу зафіксований над Харковом, попереджає командування Повітряних сил ЗСУ.
“Імовірна робота ППО. Залишайтеся в укриттях!” – закликають у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 19:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський безпілотник невстановленого типу зафіксований над Харковом, попереджає командування Повітряних сил ЗСУ.".