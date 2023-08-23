Ракетою Х-35 росіяни вдарили по селу на Харківщині і розбили підприємство
23 серпня близько 10:00 ворог вдарив ракетою по селу Михайлівка Чкалівської ТМ Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
За попередніми даними, росіяни вдарили ракетою Х-35. Пошкоджено склад цивільного підприємства.
Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 18:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня близько 10:00 ворог вдарив ракетою по селу Михайлівка Чкалівської ТМ Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".