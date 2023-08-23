Ракетой Х-35 россияне ударили по селу на Харьковщине и разбили предприятие
23 августа около 10:00 враг ударил ракетой по селу Михайловка Чкаловской ТГ Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
По предварительным данным, россияне ударили ракетой Х-35. Повреждено гражданское предприятие.
Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 18:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа около 10:00 враг нанес ракетный удар по селу Михайловка Чкаловской ТГ Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".