Вывозили на лодках. Шестерых детей вывезли из-под обстрелов на Харьковщине
Правоохранители эвакуировали шестерых детей из-под Волчанска, меньшему всего года, сообщили в полиции Харьковской области.
В Волчанской громаде линия фронта проходит вдоль государственной границы, и русская армия ведет ежедневные обстрелы населённых пунктов.
Полицейские эвакуировали шестерых детей. Семьям дали время на сбор вещей и проинформировали, что власть обеспечит их всем необходимым.
Покинуть опасную территорию детям с их мамами помогли работники ювенальной превенции Чугуевского районного управления полиции совместно с волонтерами и местными властями.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 17:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители эвакуировали шестерых детей из-под Волчанска, меньшему всего года, сообщили в полиции Харьковской области.".