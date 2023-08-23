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Вывозили на лодках. Шестерых детей вывезли из-под обстрелов на Харьковщине

Происшествия 17:45   23.08.2023
Оксана Якушко
Вывозили на лодках. Шестерых детей вывезли из-под обстрелов на Харьковщине

Правоохранители эвакуировали шестерых детей из-под Волчанска, меньшему всего года, сообщили в полиции Харьковской области.

В Волчанской громаде линия фронта проходит вдоль государственной границы, и русская армия ведет ежедневные обстрелы населённых пунктов.

Полицейские эвакуировали шестерых детей. Семьям дали время на сбор вещей и проинформировали, что власть обеспечит их всем необходимым.

Покинуть опасную территорию детям с их мамами помогли работники ювенальной превенции Чугуевского районного управления полиции совместно с волонтерами и местными властями.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 17:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители эвакуировали шестерых детей из-под Волчанска, меньшему всего года, сообщили в полиции Харьковской области.".