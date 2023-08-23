Вивозили на човнах. Шістьох дітей евакуювали з-під обстрілів на Харківщині

Правоохоронці евакуювали шістьох дітей з-під Вовчанська, найменшому лише рік, повідомили в поліції Харківської області.

У Вовчанській громаді лінія фронту проходить вздовж державного кордону, і російська армія щодня обстрілює населені пункти.

Поліцейські евакуювали шістьох дітей. Сім’ям дали час на збирання речей та поінформували, що влада забезпечить їх усім необхідним.

Залишити небезпечну територію дітям з їхніми мамами допомогли працівники ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції спільно з волонтерами та місцевою владою.