Вивозили на човнах. Шістьох дітей евакуювали з-під обстрілів на Харківщині
Правоохоронці евакуювали шістьох дітей з-під Вовчанська, найменшому лише рік, повідомили в поліції Харківської області.
У Вовчанській громаді лінія фронту проходить вздовж державного кордону, і російська армія щодня обстрілює населені пункти.
Поліцейські евакуювали шістьох дітей. Сім’ям дали час на збирання речей та поінформували, що влада забезпечить їх усім необхідним.
Залишити небезпечну територію дітям з їхніми мамами допомогли працівники ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції спільно з волонтерами та місцевою владою.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 17:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці евакуювали шістьох дітей з-під Вовчанська, найменшому немає і року, повідомили в поліції Харківської області.".