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Вивозили на човнах. Шістьох дітей евакуювали з-під обстрілів на Харківщині

Події 17:45   23.08.2023
Оксана Якушко
Вивозили на човнах. Шістьох дітей евакуювали з-під обстрілів на Харківщині

Правоохоронці евакуювали шістьох дітей з-під Вовчанська, найменшому лише рік, повідомили в поліції Харківської області.

У Вовчанській громаді лінія фронту проходить вздовж державного кордону, і російська армія щодня обстрілює населені пункти.

Поліцейські евакуювали шістьох дітей. Сім’ям дали час на збирання речей та поінформували, що влада забезпечить їх усім необхідним.

Залишити небезпечну територію дітям з їхніми мамами допомогли працівники ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції спільно з волонтерами та місцевою владою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 17:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці евакуювали шістьох дітей з-під Вовчанська, найменшому немає і року, повідомили в поліції Харківської області.".