Авиаудары нанесли россияне возле Орлянского на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Также сегодня россияне пытались наступать на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли Уды, Гранов, Огурцово, Бочковое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник безуспешно наступал в районе Новоегоровки Луганской области.

Россияне нанесли авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды Луганской области.

Из артиллерии и минометов враг бил по населенным пунктам Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.