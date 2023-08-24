Авиаудары нанесли россияне возле Орлянского на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Также сегодня россияне пытались наступать на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли Уды, Гранов, Огурцово, Бочковое, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении противник безуспешно наступал в районе Новоегоровки Луганской области.
Россияне нанесли авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды Луганской области.
Из артиллерии и минометов враг бил по населенным пунктам Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 19:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также сегодня россияне пытались наступать на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".