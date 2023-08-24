Авіаударів завдали росіяни біля Орлянського на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Також сьогодні росіяни намагалися наступати на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Уди, Гранів, Огірцеве, Бочкове, Бударки Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник безуспішно наступав в районі Новоєгорівки Луганської області.
Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області.
З артилерії та мінометів ворог гатив по населених пунктах Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 19:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також сьогодні росіяни намагалися наступати на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".