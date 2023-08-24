Авіаударів завдали росіяни біля Орлянського на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Також сьогодні росіяни намагалися наступати на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Уди, Гранів, Огірцеве, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник безуспішно наступав в районі Новоєгорівки Луганської області.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області.

З артилерії та мінометів ворог гатив по населених пунктах Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.