На пожаре на Харьковщине пострадал мужчина
ЧП не было связано с боевыми действиями. Пожар случился в селе Викторовка Богодуховского района 23 августа.
«Горел гараж и автомобиль Opel Kadet на площади 30 кв. м. От ГСЧС было привлечено одно отделение на автоцистерне и пять человек личного состава. Во время самостоятельного тушения пожара пострадал мужчина 1993 года рождения. С ожогами нижних конечностей и левой руки он был госпитализирован в областную больницу Харькова», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар ликвидировали.
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В целом за сутки на Харьковщине случилось 18 пожаров, четыре — из-за российских обстрелов (все — в Чугуевском районе).
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 07:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП не было связано с боевыми действиями. Пожар случился в селе Викторовка Богодуховского района 23 августа".