На пожаре на Харьковщине пострадал мужчина

ЧП не было связано с боевыми действиями. Пожар случился в селе Викторовка Богодуховского района 23 августа.

«Горел гараж и автомобиль Opel Kadet на площади 30 кв. м. От ГСЧС было привлечено одно отделение на автоцистерне и пять человек личного состава. Во время самостоятельного тушения пожара пострадал мужчина 1993 года рождения. С ожогами нижних конечностей и левой руки он был госпитализирован в областную больницу Харькова», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар ликвидировали.

В целом за сутки на Харьковщине случилось 18 пожаров, четыре — из-за российских обстрелов (все — в Чугуевском районе).