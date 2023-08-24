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На пожаре на Харьковщине пострадал мужчина

Происшествия 07:55   24.08.2023
Оксана Горун
На пожаре на Харьковщине пострадал мужчина

ЧП не было связано с боевыми действиями. Пожар случился в селе Викторовка Богодуховского района 23 августа.

«Горел гараж и автомобиль Opel Kadet на площади 30 кв. м. От ГСЧС было привлечено одно отделение на автоцистерне и пять человек личного состава. Во время самостоятельного тушения пожара пострадал мужчина 1993 года рождения. С ожогами нижних конечностей и левой руки он был госпитализирован в областную больницу Харькова», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар ликвидировали.

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В целом за сутки на Харьковщине случилось 18 пожаров, четыре — из-за российских обстрелов (все — в Чугуевском районе).

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 07:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП не было связано с боевыми действиями. Пожар случился в селе Викторовка Богодуховского района 23 августа".