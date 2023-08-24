На пожежі на Харківщині постраждав чоловік
НП не була пов’язана з бойовими діями. Пожежа сталася у селі Вікторівка Богодухівського району на Харківщині 23 серпня.
“Горів гараж та автомобіль “Opel Kadet” на площі 30 кв.м. Від ДСНС було залучено 1 відділення на автоцистерні та 5 чоловік особового складу. Під час самостійного гасіння пожежі постраждав чоловік 1993 року народження. З опіками нижніх кінцівок та лівої руки його було госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу ліквідували.
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Загалом за добу на Харківщині сталося 18 пожеж, чотири – через російські обстріли (усі – в Чугуївському районі).
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 07:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП не була пов’язана з бойовими діями. Пожежа сталася у селі Вікторівка Богодухівського району на Харківщині 23 серпня".