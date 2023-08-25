На Купянском направлении враг снова «сместил акценты» — ВСУ

Сейчас армия РФ на Купянском направлении «сместила акценты», а именно: из Купянска в сторону Новоегоровки и Лимана.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«За прошедшие сутки враг применил свою авиацию как тактическую, так и армейскую – самолеты Су-25 и вертолеты Ка-52 и нанес 514 обстрелов из артиллерийских систем и разных калибров», — рассказал Евлаш.

Также за сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники уничтожили 102 оккупанта, один вражеский танк Т-80 и ряд артиллерийских систем.

«Сейчас очень активно работает наша контрбатарейная борьба, которая наносит сокрушительные удары по РСЗО противника и ствольным системам артустановок», — добавили в ВСУ.

Евлаш также отметил, что на этом участке фронта очень «донимают» вражеские БПЛА, в частности FPV-дроны.

«Однако наше ПВО благодаря обученности очень эффективно справляется с этой проблемой. Враг вдоль этой линии фронта постоянно маневрирует, постоянно опрокидывает свои подразделения, продолжает штурмы. В частности, на Лимано-Купянском направлении подразделениями «Штурм-Z» в размере в роту, они продолжают свои «мясные» штурмы даже без прикрытия тяжелой техники. Сначала идут представители разных частных военных компаний, бывшие заключенные, а затем за ними идут кадровые военные РФ», — отметили в ВСУ.

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