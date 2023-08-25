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На Куп’янському напрямку ворог знову «змістив акценти» – ЗСУ

Суспільство 14:05   25.08.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку ворог знову «змістив акценти» – ЗСУ

Наразі армія РФ на Куп’янському напрямку «змістила акценти», а саме: з Куп’янська в бік Новоєгорівки та Лиману.

Про це в етері нацмарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«За минулу добу ворог застосував свою авіацію як тактичну, так і армійську – літаки Су-25 та гелікоптери Ка-52 та завдав 514 обстрілів з артилерійських систем та різних калібрів», – розповів Євлаш.

Також за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники знищили 102 окупантів та один ворожий танк Т-80 та низьку артилерійських систем.

«Зараз дуже активно працює наша контрбатарейна боротьба, яка завдає нищівних ударів по РСЗВ противника та ствольним системам артустановок», – додали у ЗСУ.

Євлаш також зазначив, що на цій ділянці фронту дуже «дошкуляють» ворожі БПЛА, зокрема FPV-дрони.

«Проте наша ППО завдяки навченості дуже ефективно справляється з цією проблемою. Ворог вздовж цієї лінії фронту постійно маневрує, постійно перекидає свої підрозділи, продовжує штурми. Зокрема, на Лимано-Куп’янському напрямку підрозділами «Штурм-Z» в розмірі до роти, вони продовжують свої «м’ясні» штурми навіть без прикриття важкої техніки. Спочатку йдуть представники різних приватних військових компаній, колишні ув’язнені, а потім за ними йдуть кадрові військові РФ», – зазначили у ЗСУ.

Читайте також: Генштаб повідомив про нічну ракетну та авіаційну атаки й обстріли Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 14:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі армія РФ на Куп’янському напрямку «змістила акценти», а саме: з Куп’янська в бік Новоєгорівки та Лиману.".