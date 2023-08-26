Обстрел кафе на Купянщине, где погибли люди: фото с места удара (обновлено)
Фото: ГУНП в Харьковской области
28-летняя женщина и 70-летний мужчина погибли в результате удара оккупантов по кафе в селе Подолы на Харьковщине.
Также ранение получила 26-летняя женщина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, россияне ударили из артиллерии по местному кафе-магазину 26 августа около 10:30.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 12:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летняя женщина и 70-летний мужчина погибли в результате удара оккупантов по кафе в селе Подолы на Харьковщине.".