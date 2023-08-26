Обстрел кафе на Купянщине, где погибли люди: фото с места удара (обновлено)

28-летняя женщина и 70-летний мужчина погибли в результате удара оккупантов по кафе в селе Подолы на Харьковщине.

Также ранение получила 26-летняя женщина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, россияне ударили из артиллерии по местному кафе-магазину 26 августа около 10:30.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.