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Обстрел кафе на Купянщине, где погибли люди: фото с места удара (обновлено)

Происшествия 12:31   26.08.2023
Виктория Яковенко
Обстрел кафе на Купянщине, где погибли люди: фото с места удара (обновлено) Фото: ГУНП в Харьковской области

28-летняя женщина и 70-летний мужчина погибли в результате удара оккупантов по кафе в селе Подолы на Харьковщине.

Также ранение получила 26-летняя женщина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, россияне ударили из артиллерии по местному кафе-магазину 26 августа около 10:30.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 12:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летняя женщина и 70-летний мужчина погибли в результате удара оккупантов по кафе в селе Подолы на Харьковщине.".