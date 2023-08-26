Враг обстрелял село на Купянщине – Синегубов сообщает о погибших
Враг ударил по кафе, где днем находились местные жители, в селе Подолы в Купянском районе Харьковской области.
«По предварительной информации медиков, погибли 2 человека, еще 1 — ранен. Данные устанавливаются», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил по кафе, где днем находились местные жители, в селе Подолы в Купянском районе Харьковской области.".