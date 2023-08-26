Ворог обстріляв село на Куп’янщині – Синєгубов повідомляє про загиблих

Ворог влучив у кафе, де вдень перебували місцеві мешканці, в селі Подоли в Куп’янському районі в Харківській області.

«За попередньою інформацією медиків, загинули 2 людей, ще 1 – поранений. Дані встановлюються», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.