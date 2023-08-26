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Ворог обстріляв село на Куп’янщині – Синєгубов повідомляє про загиблих

Події 11:21   26.08.2023
Вікторія Яковенко
Ворог обстріляв село на Куп’янщині – Синєгубов повідомляє про загиблих

Ворог влучив у кафе, де вдень перебували місцеві мешканці, в селі Подоли в Куп’янському районі в Харківській області.

«За попередньою інформацією медиків, загинули 2 людей, ще 1 – поранений. Дані встановлюються», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог влучив у кафе, де вдень перебували місцеві мешканці, в селі Подоли в Куп’янському районі в Харківській області.".