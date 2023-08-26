Ворог обстріляв село на Куп’янщині – Синєгубов повідомляє про загиблих
Ворог влучив у кафе, де вдень перебували місцеві мешканці, в селі Подоли в Куп’янському районі в Харківській області.
«За попередньою інформацією медиків, загинули 2 людей, ще 1 – поранений. Дані встановлюються», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 11:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог влучив у кафе, де вдень перебували місцеві мешканці, в селі Подоли в Куп’янському районі в Харківській області.".