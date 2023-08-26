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Обстріл кафе на Куп’янщині, де загинули люди: фото з місця удару (оновлено)

Події 12:31   26.08.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл кафе на Куп’янщині, де загинули люди: фото з місця удару (оновлено) Фото: ГУНП в Харківській області

28-річна жінка та 70-річний чоловік загинули внаслідок удару окупантів по кафе у селі Подоли на Харківщині.

Також поранення отримала 26-річна жінка, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, росіяни вдарили з артилерії по місцевому кафе-магазину 26 серпня близько 10:30.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 12:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28-річна жінка та 70-річний чоловік загинули внаслідок удару окупантів по кафе у селі Подоли на Харківщині.".