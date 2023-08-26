Обстріл кафе на Куп’янщині, де загинули люди: фото з місця удару (оновлено)

28-річна жінка та 70-річний чоловік загинули внаслідок удару окупантів по кафе у селі Подоли на Харківщині.

Також поранення отримала 26-річна жінка, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, росіяни вдарили з артилерії по місцевому кафе-магазину 26 серпня близько 10:30.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.