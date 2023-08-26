В Харькове в аварии травмировался водитель скутера (видео)
На перекрестке улиц Воложановской и Дудинской в Харькове авто «Opel» столкнулся с электроскутером. Из-за аварии водитель последнего травмировался.
«У потерпевшего водителя элктроскутера были травмы конечностей и головы. Инспекторы немедленно бросились оказывать медицинскую помощь мужчине: обеспечили ему стабильное положение, остановили кровотечение и контролировали его состояние до прибытия медиков. Позже полицейские помогли транспортировать пострадавшего в карету «скорой», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 17:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На перекрестке улиц Воложановской и Дудинской в Харькове авто «Opel» столкнулся с электроскутером. Из-за аварии водитель последнего травмировался.".