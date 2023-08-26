В Харькове в аварии травмировался водитель скутера (видео)

На перекрестке улиц Воложановской и Дудинской в Харькове авто «Opel» столкнулся с электроскутером. Из-за аварии водитель последнего травмировался.

«У потерпевшего водителя элктроскутера были травмы конечностей и головы. Инспекторы немедленно бросились оказывать медицинскую помощь мужчине: обеспечили ему стабильное положение, остановили кровотечение и контролировали его состояние до прибытия медиков. Позже полицейские помогли транспортировать пострадавшего в карету «скорой», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.