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В Харькове в аварии травмировался водитель скутера (видео)

Общество 17:58   26.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове в аварии травмировался водитель скутера (видео)

На перекрестке улиц Воложановской и Дудинской в Харькове авто «Opel» столкнулся с электроскутером. Из-за аварии водитель последнего травмировался.

«У потерпевшего водителя элктроскутера были травмы конечностей и головы. Инспекторы немедленно бросились оказывать медицинскую помощь мужчине: обеспечили ему стабильное положение, остановили кровотечение и контролировали его состояние до прибытия медиков. Позже полицейские помогли транспортировать пострадавшего в карету «скорой», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 17:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На перекрестке улиц Воложановской и Дудинской в Харькове авто «Opel» столкнулся с электроскутером. Из-за аварии водитель последнего травмировался.".