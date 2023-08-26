У Харкові в аварії травмувався водій скутера (відео)

На перехресті вулиць Воложанівської та Дудінської у Харкові авто «Opel» зіткнувся з електроскутером. Через аварію водій останнього травмувався.

«У потерпілого водія електроскутера були травми кінцівок та голови. Інспектори негайно кинулися надавати домедичну допомогу чоловікові: забезпечили йому стабільне положення, зупинили кровотечу та контролювали його стан до прибуття медиків. Надалі поліцейські допомогли транспортувати потерпілого до карети «швидкої», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Усі обставини ДТП наразі встановлюють слідчі.