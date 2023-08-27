Пенсионерка погибла в собственной квартире в городе на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Женщина 1939 года рождения погибла в городе Первомайский Лозовского района Харьковской области в результате пожара.
Сообщение о возгорании получили 26 августа в 17:50, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Горели домашние вещи в квартире на площади 10 квадратных метров. Причина пожара — устанавливается. В 19:28 пожар был ликвидирован. От ГСЧС привлекалось три единицы техники и 11 человек личного состава», — рассказали в ГСЧС.
Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, за сутки не было.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 73 единицы взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 07:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщина 1939 года рождения погибла в городе Первомайский Лозовского района Харьковской области в результате пожара.".