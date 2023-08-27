Пенсионерка погибла в собственной квартире в городе на Харьковщине

Женщина 1939 года рождения погибла в городе Первомайский Лозовского района Харьковской области в результате пожара.

Сообщение о возгорании получили 26 августа в 17:50, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горели домашние вещи в квартире на площади 10 квадратных метров. Причина пожара — устанавливается. В 19:28 пожар был ликвидирован. От ГСЧС привлекалось три единицы техники и 11 человек личного состава», — рассказали в ГСЧС.

Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, за сутки не было.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 73 единицы взрывоопасных предметов.