Live
  • Нд 27.08.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

Пенсіонерка загинула у власній квартирі в місті на Харківщині

Політика 07:56   27.08.2023
Олена Нагорна
Пенсіонерка загинула у власній квартирі в місті на Харківщині

Жінка 1939 року народження загинула у місті Первомайський Лозівського району Харківської області внаслідок пожежі.

Повідомлення про займання отримали 26 серпня о 17:50, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Горіли домашні речі у квартирі на площі 10 квадратних метрів. Причина пожежі – встановлюється. О 19:28 пожежу було ліквідовано. Від ДСНС залучалось три одиниці техніки та 11 осіб особового складу”, – розповіли у ДСНС.

Пожеж, викликаних ворожими обстрілами, за добу не було.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: ракетний удар по Україні та спроба наступати поблизу Харківщини

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чи посилить РФ наступ у районі Куп’янська в найближчі два місяці – прогноз ISW
Чи посилить РФ наступ у районі Куп’янська в найближчі два місяці – прогноз ISW
27.08.2023, 08:52
По кафе на Куп’янщині, де загинули люди, били з “піона”. Зведення Синєгубова
По кафе на Куп’янщині, де загинули люди, били з “піона”. Зведення Синєгубова
27.08.2023, 08:18
Пенсіонерка загинула у власній квартирі в місті на Харківщині
Пенсіонерка загинула у власній квартирі в місті на Харківщині
27.08.2023, 07:56
Генштаб ЗСУ: ракетний удар по Україні та спроба наступати поблизу Харківщини
Генштаб ЗСУ: ракетний удар по Україні та спроба наступати поблизу Харківщини
27.08.2023, 07:30
У Харкові циркулює штам Оmicron: жителів закликають вакцинуватися
У Харкові циркулює штам Оmicron: жителів закликають вакцинуватися
26.08.2023, 21:01
Обстріл кафе на Куп’янщині, де загинули люди: фото з місця удару (оновлено)
Обстріл кафе на Куп’янщині, де загинули люди: фото з місця удару (оновлено)
26.08.2023, 12:31

Новини за темою:

07:56
Пенсіонерка загинула у власній квартирі в місті на Харківщині
07:30
Генштаб ЗСУ: ракетний удар по Україні та спроба наступати поблизу Харківщини
21:01
У Харкові циркулює штам Оmicron: жителів закликають вакцинуватися
20:11
У Харкові 22-річна водійка не поступилася «ГАЗелі» й отримала травми (фото)
19:01
У Харкові в комендантську годину п’яний водій пропонував копам хабар

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Пенсіонерка загинула у власній квартирі в місті на Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 07:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка 1939 року народження загинула у місті Первомайський Лозівського району Харківської області внаслідок пожежі.".