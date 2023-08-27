Пенсіонерка загинула у власній квартирі в місті на Харківщині
Жінка 1939 року народження загинула у місті Первомайський Лозівського району Харківської області внаслідок пожежі.
Повідомлення про займання отримали 26 серпня о 17:50, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Горіли домашні речі у квартирі на площі 10 квадратних метрів. Причина пожежі – встановлюється. О 19:28 пожежу було ліквідовано. Від ДСНС залучалось три одиниці техніки та 11 осіб особового складу”, – розповіли у ДСНС.
Пожеж, викликаних ворожими обстрілами, за добу не було.
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 07:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка 1939 року народження загинула у місті Первомайський Лозівського району Харківської області внаслідок пожежі.".