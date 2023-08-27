Пенсіонерка загинула у власній квартирі в місті на Харківщині

Жінка 1939 року народження загинула у місті Первомайський Лозівського району Харківської області внаслідок пожежі.

Повідомлення про займання отримали 26 серпня о 17:50, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Горіли домашні речі у квартирі на площі 10 квадратних метрів. Причина пожежі – встановлюється. О 19:28 пожежу було ліквідовано. Від ДСНС залучалось три одиниці техніки та 11 осіб особового складу”, – розповіли у ДСНС.

Пожеж, викликаних ворожими обстрілами, за добу не було.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.