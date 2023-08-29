Бойцы ГСЧС не смогли тушить пожары на Харьковщине из-за повторных обстрелов

В течение суток на Харьковщине произошло два пожара в экосистемах Куриловской и Чугуевской громад, вызванные обстрелами. К их ликвидации подразделения ГСЧС не привлекались в связи с ударами врага, которые не прекращались.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также накануне в селе Чернещина Боровской громады в результате обстрела были повреждены дом и частный гараж. Чрезвычайники также не привлекались.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 107 единиц взрывоопасных предметов.