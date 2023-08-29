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Бойцы ГСЧС не смогли тушить пожары на Харьковщине из-за повторных обстрелов

Происшествия 08:54   29.08.2023
Елена Нагорная
Бойцы ГСЧС не смогли тушить пожары на Харьковщине из-за повторных обстрелов

В течение суток на Харьковщине произошло два пожара в экосистемах Куриловской и Чугуевской громад, вызванные обстрелами. К их ликвидации подразделения ГСЧС не привлекались в связи с ударами врага, которые не прекращались.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также накануне в селе Чернещина Боровской громады в результате обстрела были повреждены дом и частный гараж. Чрезвычайники также не привлекались.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 107 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине произошло два пожара в экосистемах Куриловской и Чугуевской громад, вызванные обстрелами. К их ликвидации подразделения ГСЧС не привлекались в связи с ударами врага, которые не прекращались.".