Бійці ДСНС не змогли гасити пожежі на Харківщині через повторні обстріли
Протягом доби у Харківській області сталися дві пожежі в екосистемах Курилівської та Чугуївської громад, спричинені обстрілами. До їхньої ліквідації підрозділи ДСНС не залучалися через удари ворога, які не припинялися.
Про це повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.
Також напередодні у селі Чернещина Борівської громади внаслідок обстрілу були пошкоджені будинок та приватний гараж. Надзвичайники також не залучалися.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 107 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 08:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у Харківській області сталися дві пожежі в екосистемах Курилівської та Чугуївської громад, спричинені обстрілами. До їхньої ліквідації підрозділи ДСНС не залучалися через удари ворога, які не припинялися.".