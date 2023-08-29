Бійці ДСНС не змогли гасити пожежі на Харківщині через повторні обстріли

Протягом доби у Харківській області сталися дві пожежі в екосистемах Курилівської та Чугуївської громад, спричинені обстрілами. До їхньої ліквідації підрозділи ДСНС не залучалися через удари ворога, які не припинялися.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Також напередодні у селі Чернещина Борівської громади внаслідок обстрілу були пошкоджені будинок та приватний гараж. Надзвичайники також не залучалися.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 107 одиниць вибухонебезпечних предметів.