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Бійці ДСНС не змогли гасити пожежі на Харківщині через повторні обстріли

Події 08:54   29.08.2023
Олена Нагорна
Бійці ДСНС не змогли гасити пожежі на Харківщині через повторні обстріли

Протягом доби у Харківській області сталися дві пожежі в екосистемах Курилівської та Чугуївської громад, спричинені обстрілами. До їхньої ліквідації підрозділи ДСНС не залучалися через удари ворога, які не припинялися.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Також напередодні у селі Чернещина Борівської громади внаслідок обстрілу були пошкоджені будинок та приватний гараж. Надзвичайники також не залучалися.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 107 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 08:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у Харківській області сталися дві пожежі в екосистемах Курилівської та Чугуївської громад, спричинені обстрілами. До їхньої ліквідації підрозділи ДСНС не залучалися через удари ворога, які не припинялися.".