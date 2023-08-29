В Харькове открыли Центр ветеранского развития

Задача Центров ветеранского развития — профессиональная интеграция и реинтеграция в условия гражданской жизни ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, членов их семей и членов семей погибших ветеранов войны.

В Харьковской области Центр открыли на базе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, сообщила ХОВА.

Создание Центров – это проект Министерства по делам ветеранов во исполнение Плана приоритетных действий Правительства на 2023 год.



В открытии Центра ветеранского развития приняли участие начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, заместитель министра по делам ветеранов Украины Татьяна Калита, председатель Облсовета Татьяна Егорова-Луценко и Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Это то место, куда наши ветераны смогут приходить, общаться друг с другом, обмениваться опытом, находить единомышленников и получать поддержку и помощь в получении новых специальностей, выбирать направление жизни, чтобы дальше шагать, развиваться и реализовываться в гражданской жизни», – сказала Татьяна Калита.

В ходе открытия Центра ветеранского развития заместитель министра по делам ветеранов Украины приняла участие в погашении марки «Вечная память», посвященной Дню памяти защитников и защитниц.