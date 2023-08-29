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В Харькове открыли Центр ветеранского развития

Общество 21:27   29.08.2023
Оксана Якушко
В Харькове открыли Центр ветеранского развития

Задача Центров ветеранского развития — профессиональная интеграция и реинтеграция в условия гражданской жизни ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, членов их семей и членов семей погибших ветеранов войны. 

В Харьковской области Центр открыли на базе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, сообщила ХОВА.

Создание Центров  – это проект Министерства по делам ветеранов во исполнение Плана приоритетных действий Правительства на 2023 год.


В открытии Центра ветеранского развития приняли участие начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, заместитель министра по делам ветеранов Украины Татьяна Калита, председатель Облсовета Татьяна Егорова-Луценко и Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Это то место, куда наши ветераны смогут приходить, общаться друг с другом, обмениваться опытом, находить единомышленников и получать поддержку и помощь в получении новых специальностей, выбирать направление жизни, чтобы дальше шагать, развиваться и реализовываться в гражданской жизни», – сказала Татьяна Калита.

В ходе открытия Центра ветеранского развития заместитель министра по делам ветеранов Украины приняла участие в погашении марки «Вечная память», посвященной Дню памяти защитников и защитниц.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 21:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задача Центров ветеранского развития — профессиональная интеграция и реинтеграция в условия гражданской жизни ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, членов их семей и членов семей погибших ветеранов войны. ".