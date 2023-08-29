У Харкові відкрили Центр ветеранського розвитку

Завдання Центрів ветеранського розвитку – професійна інтеграція та реінтеграція до умов цивільного життя ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів їх сімей та членів сімей загиблих ветеранів війни.

На Харківщині Центр відкрили на базі Харківського національного університету імені В.М. Каразіна, повідомила ХОВА.

Створення Центрів ветеранського розвитку – це проєкт Міністерства у справах ветеранів на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік.

У відкритті Центру ветеранського розвитку взяли участь начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, заступниця міністра у справах ветеранів України Тетяна Калита, голова Облради Тетяна Єгорова-Луценко та Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Це те місце, куди наші ветерани матимуть змогу приходити, спілкуватися один з одним, обмінюватися досвідом, знаходити однодумців та отримувати підтримку й допомогу у здобутті нових спеціальностей, обирати напрямок життя, аби далі крокувати, розвиватися і реалізовуватися у цивільному житті», – сказала Тетяна Калита.

Під час відкриття Центру ветеранського розвитку заступник міністра у справах ветеранів України взяла участь у погашенні марки “Вічна пам’ять”, присвяченої Дню пам’яті захисників та захисниць.