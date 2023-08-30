В районе Балаклеи на Харьковщине до полудня могут греметь взрывы

Сегодня, 30 августа, с 10:30 до 12:00 вблизи города Балаклея Харьковской области будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщается в Telegram Балаклейской ГВА.

Жителей призывают сохранять спокойствие.

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