В районе Балаклеи на Харьковщине до полудня могут греметь взрывы
Сегодня, 30 августа, с 10:30 до 12:00 вблизи города Балаклея Харьковской области будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов.
Об этом сообщается в Telegram Балаклейской ГВА.
Жителей призывают сохранять спокойствие.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 10:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 30 августа, с 10:30 до 12:00 вблизи города Балаклея Харьковской области будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов.".