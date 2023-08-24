Более 130 га территории разминировали за неделю в Харьковской области

Саперы уничтожили 1326 мин и снарядов с 17 по 23 августа включительно, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОВА.

За неделю взрывотехники провели разминирование 133 гектаров территории.

Также проверили около 38 километров линий электропередач, подключили к сети 240 абонентов, разминировали 63,5 гектара сельхозугодий и 38 объектов.

Саперы обследовали около километра участков автодорог, около 3 км газопроводов и 400 м водопроводов.

23 августа в Харьковской области разминировали около 16 гектаров территории, 1,4 гектара сельхозугодий и 4 объекта. В течение дня уничтожили 143 взрывоопасных предмета. Также взрывотехники обследовали 500 метров автодорог, 960 м газопроводов и 8,5 км линий электропередач. К сети подключили 6 абонентов.