Более 130 га территории разминировали за неделю в Харьковской области
Саперы уничтожили 1326 мин и снарядов с 17 по 23 августа включительно, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОВА.
За неделю взрывотехники провели разминирование 133 гектаров территории.
Также проверили около 38 километров линий электропередач, подключили к сети 240 абонентов, разминировали 63,5 гектара сельхозугодий и 38 объектов.
Саперы обследовали около километра участков автодорог, около 3 км газопроводов и 400 м водопроводов.
23 августа в Харьковской области разминировали около 16 гектаров территории, 1,4 гектара сельхозугодий и 4 объекта. В течение дня уничтожили 143 взрывоопасных предмета. Также взрывотехники обследовали 500 метров автодорог, 960 м газопроводов и 8,5 км линий электропередач. К сети подключили 6 абонентов.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 21:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы уничтожили 1326 мин и снарядов с 17 по 23 августа включительно, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОВА.".