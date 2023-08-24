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Понад 130 га території розмінували за тиждень у Харківській області

Суспільство 21:10   24.08.2023
Оксана Якушко
Понад 130 га території розмінували за тиждень у Харківській області

Сапери знищили 1326 мін і снарядів з 17 по 23 серпня включно, повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

За тиждень вибухотехніки провели розмінування 133 гектарів території.

Також перевірили майже 38 кілометрів ліній електропередач, підключили до мережі 240 абонентів, розмінували 63,5 гектара сільгоспугідь і 38 об’єктів.

 

Сапери обстежили близько кілометра ділянок автодоріг, майже 3 км газопроводів та 400 м водогонів.

 

23 серпня у Харківській області розмінували майже 16 гектарів території, 1,4 гектара сільгоспугідь та 4 об’єкти. Протягом дня знищили 143 вибухонебезпечних предмети. Також вибухотехніки обстежили 500 метрів автодоріг, 960 м газопроводів і 8,5 кілометра ліній електропередач. До електромережі підключили 6 абонентів.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 21:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери знищили 1326 мін і снарядів з 17 по 23 серпня включно, повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.".