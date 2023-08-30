У районі Балаклії на Харківщині до полудня можуть гриміти вибухи

Сьогодні, 30 серпня, з 10:30 до 12:00 поблизу міста Балаклія Харківської області проводитиметься планове знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляється в телеграмі Балаклійської МВА.

Мешканців закликають зберігати спокій.

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