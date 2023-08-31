ДТП с фурой в Харькове: в полиции предположили, кто виноват (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция проводит проверку по факту ДТП на улице Сергея Грицевца в Индустриальном районе Харькова.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, предварительно установлено, что 63-летний водитель «ГАЗ 3110» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mercedes-Benz Atego» под управлением 35-летнего мужчины.
«В результате столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств, полностью уничтоженных огнем. 53-летний пассажир автомобиля «Mercedes-Benz» и 15-летняя пассажирка «ГАЗ» получили ушибы», — добавили правоохранители.
Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 16:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция проводит проверку по факту ДТП на улице Сергея Грицевца в Индустриальном районе Харькова.".