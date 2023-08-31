ДТП з фурою в Харкові: у поліції припустили, хто винен (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліція проводить перевірку за фактом ДТП по вулиці Сергія Грицевця в Індустріальному районі Харкова.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, попередньо, встановлено, що 63-річний водій «ГАЗ 3110» не надав перевагу в русі автомобілю «Mercedes-Benz Atego» під керуванням 35-річного чоловіка.
«Внаслідок зіткнення сталося загоряння обох транспортних засобів, які повністю знищені вогнем. 53-річний пасажир автомобіля «Mercedes-Benz» та 15-річна пасажирка «ГАЗ» отримали забої», – додали правоохоронці.
Наразі слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 16:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція проводить перевірку за фактом ДТП по вулиці Сергія Грицевця в Індустріальному районі Харкова.".