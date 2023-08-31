Live
  • Чт 31.08.2023
    • Харьков
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.79
    • 🟢

Обстрел Купянска: предварительно, враг бил из «Пиона» — прокуратура (фото)

Происшествия 14:42   31.08.2023
Виктория Яковенко
Обстрел Купянска: предварительно, враг бил из «Пиона» — прокуратура (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

31 августа около 10:25 армия РФ обстреляла город Купянск в Харьковской области. Предварительно, из САУ 2С7 «Пион».

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранение получил 60-летний мирный житель. Также в городе из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме этого, 30 августа в 23:30 враг из артиллерии обстрелял село Ольховатка. В результате удара загорелся заброшенный жилой дом.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

02 03

04
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Оккупанты ударили по центру Купянска: есть раненый – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Работа в Харьковской области: нужны механики, электрогазосварщики и швеи
Работа в Харьковской области: нужны механики, электрогазосварщики и швеи
31.08.2023, 10:30
1 сентября в центре Харькова закроют подземный переход: подробности
1 сентября в центре Харькова закроют подземный переход: подробности
31.08.2023, 13:23
Попробуем сделать большое событие: на Марше Харьковпрайда ожидают 100 человек
Попробуем сделать большое событие: на Марше Харьковпрайда ожидают 100 человек
31.08.2023, 14:20
Обстрел Купянска: предварительно, враг бил из «Пиона» — прокуратура (фото)
Обстрел Купянска: предварительно, враг бил из «Пиона» — прокуратура (фото)
31.08.2023, 14:42
Фура с водкой перевернулась из-за ДТП и вспыхнула на кольцевой в Харькове
Фура с водкой перевернулась из-за ДТП и вспыхнула на кольцевой в Харькове
31.08.2023, 11:30
В Золочеве отстраивают общежитие для переселенцев: когда планируют закончить
В Золочеве отстраивают общежитие для переселенцев: когда планируют закончить
31.08.2023, 15:49

Новости по теме:

15:16
Вела оккупантам бухгалтерию: жительницу Харьковщины посадили на 6 лет
14:42
Обстрел Купянска: предварительно, враг бил из «Пиона» — прокуратура (фото)
13:05
Гулял и пропал: на Харьковщине искали ребенка, который поссорился с матерью
13:00
Оккупанты ударили по центру Купянска: есть раненый – Синегубов
08:52
Ранен 48-летний мужчина из-за обстрела Боровой на Харьковщине — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обстрел Купянска: предварительно, враг бил из «Пиона» — прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 14:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 августа около 10:25 армия РФ обстреляла город Купянск в Харьковской области. Предварительно, из САУ 2С7 «Пион».".