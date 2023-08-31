Обстрел Купянска: предварительно, враг бил из «Пиона» — прокуратура (фото)

31 августа около 10:25 армия РФ обстреляла город Купянск в Харьковской области. Предварительно, из САУ 2С7 «Пион».

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранение получил 60-летний мирный житель. Также в городе из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме этого, 30 августа в 23:30 враг из артиллерии обстрелял село Ольховатка. В результате удара загорелся заброшенный жилой дом.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).