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Обстріл Куп’янська: попередньо, ворог бив з «піона» – прокуратура (фото)

Події 14:42   31.08.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл Куп’янська: попередньо, ворог бив з «піона» – прокуратура (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

31 серпня близько 10:25 армія РФ обстріляли місто Куп‘янськ на Харківщині. Попередньо, з самохідної гармати 2С7 «Піон».

За даними Харківської обласної прокуратури, поранення отримав 60-річний мирний житель. Також у місті через обстріл пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Крім цього, 30 серпня о 23:30 ворог з артилерії обстріляв село Вільхуватка. Внаслідок удару загорівся покинутий житловий будинок.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 14:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 серпня близько 10:25 армія РФ обстріляли місто Куп‘янськ на Харківщині. Попередньо, з самохідної гармати 2С7 «Піон».".