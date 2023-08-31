Обстріл Куп’янська: попередньо, ворог бив з «піона» – прокуратура (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
31 серпня близько 10:25 армія РФ обстріляли місто Куп‘янськ на Харківщині. Попередньо, з самохідної гармати 2С7 «Піон».
За даними Харківської обласної прокуратури, поранення отримав 60-річний мирний житель. Також у місті через обстріл пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Крім цього, 30 серпня о 23:30 ворог з артилерії обстріляв село Вільхуватка. Внаслідок удару загорівся покинутий житловий будинок.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 серпня близько 10:25 армія РФ обстріляли місто Куп‘янськ на Харківщині. Попередньо, з самохідної гармати 2С7 «Піон».".