Окупанти вдарили по центру Куп’янська: є поранений – Синєгубов (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Артилерійського обстрілу РФ о 10:30 зазнала центральна частина міста Куп’янськ на Харківщині.
Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік 1962 року народження, його шпиталізували, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків. На місці працюють екстрені служби», – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійського обстрілу РФ о 10:30 зазнала центральна частина міста Куп’янськ на Харківщині. ".