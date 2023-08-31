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Поранено 48-річного чоловіка через обстріл Борової на Харківщині – Синєгубов

Події 08:52   31.08.2023
Оксана Якушко
Поранено 48-річного чоловіка через обстріл Борової на Харківщині – Синєгубов

Сьогодні близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, отримав поранення та ушпиталений цивільний чоловік 48 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої ночі близько опівночі  ворог обстріляв село Вільхівка Куп’янського району, пошкоджено порожній будинок, сталася пожежа.

 

Протягом минулої доби ворог з ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Внаслідок обстрілів з РСЗВ Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, господарчі споруди, чотири гаражі та автомобіль, сталися пожежі.

 

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Шийківка Ізюмського району пошкоджено лінії електропередач та газову трубу.

 

Внаслідок удару імовірно касетними боєприпасами з РСЗВ “Ураган” по селу Загризлове Ізюмського району пошкоджено будинок.

 

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 8 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 08:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, отримав поранення та ушпиталений цивільний чоловік 48 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".