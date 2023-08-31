Ранен 48-летний мужчина из-за обстрела Боровой на Харьковщине — Синегубов

Сегодня около 05:00 утра враг обстрелял пгт Боровая Изюмского района, получил ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Прошлой ночью около полуночи враг обстрелял село Ольховка Купянского района, поврежден пустой дом, произошел пожар.

За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области.

В результате обстрелов из РСЗО Волчанска Чугуевского района повреждены по меньшей мере 2 частных дома, хозяйственные постройки, четыре гаража и автомобиль, произошли пожары.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Шейковка Изюмского района повреждены линии электропередач и газовая труба.

В результате удара предположительно кассетными боеприпасами из РСЗО «Ураган» по селу Загрызлово Изюмского района поврежден дом.

Продолжается разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обследовали более 8 га территории и обезвредили 59 взрывоопасных предметов.