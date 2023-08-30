На Купянщине комендантский час теперь будет начинаться с 18:00 (документ)
В Харьковской области на территории Купянского района меняется время комендантского часа.
С 1 сентября комендантский час продлится с 18:00 до 6:00, сообщает Купянская городская военная администрация.
Соответствующее распоряжение подписал и.о. начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
«Ввести на территории Купянского района с 1 сентября 2023 года до отдельного распоряжения комендантский час путем запрета пребывания граждан на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений, а также движения транспортных средств на территории Двуричанской поселковой, Кондрашевской поселковой, Купянской городской, Куриловской сельской, Петропавловской сельской территориальных громад с 18:00 до 6:00 часов», — говорится в распоряжении.
Напомним, в ряде громад Купянского района Харьковской области с 8 апреля комендантский час длился с 20:00 до 06:00.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на территории Купянского района меняется время комендантского часа.".