Live
  • Ср 30.08.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🔴

На Купянщине комендантский час теперь будет начинаться с 18:00 (документ)

Общество 14:50   30.08.2023
Виктория Яковенко
На Купянщине комендантский час теперь будет начинаться с 18:00 (документ)

В Харьковской области на территории Купянского района меняется время комендантского часа.

С 1 сентября комендантский час продлится с 18:00 до 6:00, сообщает Купянская городская военная администрация.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

«Ввести на территории Купянского района с 1 сентября 2023 года до отдельного распоряжения комендантский час путем запрета пребывания граждан на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений, а также движения транспортных средств на территории Двуричанской поселковой, Кондрашевской поселковой, Купянской городской, Куриловской сельской, Петропавловской сельской территориальных громад с 18:00 до 6:00 часов», — говорится в распоряжении.

01
Фото: Купянская ГВА

Напомним, в ряде громад Купянского района Харьковской области с 8 апреля комендантский час длился с 20:00 до 06:00.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На станциях метро будут заниматься ученики 19 школ Харькова – Синегубов
На станциях метро будут заниматься ученики 19 школ Харькова – Синегубов
30.08.2023, 13:14
Школа в метро Харькова: занятия будут проводить на пяти станциях – ГСЧС
Школа в метро Харькова: занятия будут проводить на пяти станциях – ГСЧС
30.08.2023, 14:35
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
29.08.2023, 12:15
Вблизи многоэтажки на Салтовке произошла стрельба: подробности
Вблизи многоэтажки на Салтовке произошла стрельба: подробности
30.08.2023, 12:18
В Песочине под Харьковом с 1 сентября будет онлайн — решение утверждено
В Песочине под Харьковом с 1 сентября будет онлайн — решение утверждено
30.08.2023, 10:01
В Харькове проверили еще одну колонию: есть нарушения (фото)
В Харькове проверили еще одну колонию: есть нарушения (фото)
30.08.2023, 15:07

Новости по теме:

14:03
10,5 тысячи спасенных жизней: как харьковчане вывозят животных из военного ада
13:16
Вблизи Балаклеи сегодня днем может быть громко
14:16
Был правоохранителем у оккупантов и ловил патриотов: задержали жителя Купянска
12:15
На Харьковщине будут судить предателя, который организовывал псевдореферендум
12:18
Свет вернули в Волчанск после обстрелов – Минэнерго

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Купянщине комендантский час теперь будет начинаться с 18:00 (документ)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 14:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на территории Купянского района меняется время комендантского часа.".