На Купянщине комендантский час теперь будет начинаться с 18:00 (документ)

В Харьковской области на территории Купянского района меняется время комендантского часа.

С 1 сентября комендантский час продлится с 18:00 до 6:00, сообщает Купянская городская военная администрация.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

«Ввести на территории Купянского района с 1 сентября 2023 года до отдельного распоряжения комендантский час путем запрета пребывания граждан на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений, а также движения транспортных средств на территории Двуричанской поселковой, Кондрашевской поселковой, Купянской городской, Куриловской сельской, Петропавловской сельской территориальных громад с 18:00 до 6:00 часов», — говорится в распоряжении.

Напомним, в ряде громад Купянского района Харьковской области с 8 апреля комендантский час длился с 20:00 до 06:00.