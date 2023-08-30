На Куп’янщині комендантська година тепер розпочинатиметься з 18:00 (документ)

У Харківській області на території Куп’янського району змінюється час комендантської години.

З 1 вересня комендантська година триватиме з 18:00 до 6:00, повідомляє Куп’янська міська військова адміністрація.

Відповідне розпорядження підписав т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

«Запровадити на території Куп’янського району з 1 вересня 2023 року до окремого розпорядження комендантську годину шляхом заборони перебування громадян на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, а також руху транспортних засобів на території Дворічанської селищної, Кіндрашівської селищної, Куп’янської міської, Курилівської сільської, Петропавлівської сільської територіальних громад з 18:00 до 6:00 годин», – йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, у низці громад Куп’янського району Харківської області з 8 квітня комендантська година тривала з 20:00 до 06:00.