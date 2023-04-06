У Куп’янському районі Харківщини змінюють час комендантської години
У низці громад Куп’янського району Харківської області з суботи, 8 квітня, змінюється тривалість комендантської години.
Про це повідомляє у Facebook т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
За його словами, у Вільхуватській, Дворічанській, Кіндрашівській, Куп‘янській, Курилівській та Петропавлівській громадах комендантська година діятиме з 20:00 до 06:00.
Водночас у Великобурлуцькій та Шевченківській громадах вона залишається без змін, з 22:00 до 06:00.
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Нагадаємо, з 11 жовтня комендантська година на території Куп’янського району діяла з 18:00 до 6:00, за винятком Великобурлуцької та Шевченківської громад (з 22:00 до 6:00).
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 23:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У низці громад Куп’янського району Харківської області з суботи, 8 квітня, змінюється тривалість комендантської години.".